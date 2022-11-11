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  4. Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Чемпионат мира
11 ноября 2022, 16:15 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:27
1562
0

Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022

Немецкий полузащитник объяснился

11 ноября 2022, 16:15 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:27
1562
0
Ройс выступил с заявлением после непопадания в заявку Германии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказал мнение о своем отсутствии в заявке национальной команды Германии на ЧМ-2022. Как известно, 33-летний игрок травмирован и он не успеет восстановиться к старту турнира.

«Я не смогу выступить на мундиале. У меня травмирована лодыжка, с таким повреждением нереально играть. Хочу поблагодарить всех, кто пытался помочь мне восстановиться. Мы перепробовали много всего, но этого все равно недостаточно. Нужно принять это.

Очередная моя мечта не сбылась. Хочу пожелать сборной удачи. Буду болеть за вас дома», — написал Ройс в своем Инстаграм.

Ранее в своей карьере Марко Ройс пропустил ЧМ-2014, Евро-2016, Кубок Конфедераций-2017 и Евро-2020.

Сборная Германии в группе ЧМ-2022 сыграет с командами Японии, Коста-Рики и Испании. Первый матч в Катаре немцев проведут 23 ноября против японской сборной.

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Источник Sport.ua
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