Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Забил Интеру на Сан-Сиро, теперь хочу забить дома»

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский оценил неожиданное поражение от «Лечче» 1:2, а также предстоящий матч против «Интера».

«В матче с «Лечче» мы пропустили два гола, затем отыграли один мяч, но не использовали все свои моменты. Нужно играть лучше. Хорошо, что впереди домашний матч с «Интером», и мы намерены сыграть лучше. Нужно показать, что у нас хорошая команда, которая может играть с любым соперником».

«Считаю, что «Аталанта» находится в хорошей форме, поэтому жаль, что будет пауза на ЧМ-2022. Матч с «Интером»? Я забил им на Сан-Сиро, а теперь хочу забить нашем стадионе», — сказал Малиновский.

Руслан в нынешнем сезоне Серии A забил 1 гол и сделал 2 ассиста.