Оглашен состав сборной Сербии на ЧМ-2022
Выбор сделал Драган Стойкович
Тренерский штаб сборной Сербии, возглавляет который 57-летний Драган Стойкович, обнародовал фамилии футболистов, которые представят честь страны на предстоящем чемпионате мира в Катаре. В заявку вошли 26 игроков, включая трех голкиперов.
Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).
Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («РБ Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).
Полузащитники: Неманя Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба – «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК), Неманья Максимович («Хетафе»).
Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радонич («Торино»).
Соперниками Сербии на групповой стадии ЧМ-2022 будут сборные Бразилии, Камеруна и Швейцарии.
📋 | Селектор репрезентације Србије Драган Стојковић објавио је списак од 𝟮𝟲 играча на које рачуна за Светско првенство у Катару. 🇷🇸🦅 🔜 🏆🇶🇦#SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/wXd0hYzI7w— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 11, 2022
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