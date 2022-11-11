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Чемпионат мира
11 ноября 2022, 15:56 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:16
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0

Оглашен состав сборной Сербии на ЧМ-2022

Выбор сделал Драган Стойкович

11 ноября 2022, 15:56 | Обновлено 11 ноября 2022, 16:16
745
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Оглашен состав сборной Сербии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерский штаб сборной Сербии, возглавляет который 57-летний Драган Стойкович, обнародовал фамилии футболистов, которые представят честь страны на предстоящем чемпионате мира в Катаре. В заявку вошли 26 игроков, включая трех голкиперов.

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»).

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («РБ Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»).

Полузащитники: Неманя Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба – «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК), Неманья Максимович («Хетафе»).

Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радонич («Торино»).

Соперниками Сербии на групповой стадии ЧМ-2022 будут сборные Бразилии, Камеруна и Швейцарии.

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