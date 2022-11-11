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  4. Матч Рух – Минай состоится на Арене Львов
Украина. Премьер лига
11 ноября 2022, 14:32 |
152
0

Матч Рух – Минай состоится на Арене Львов

Встреча будет сыграна 14 ноября

11 ноября 2022, 14:32 |
152
0
Матч Рух – Минай состоится на Арене Львов
ФК Рух Львов

Поединок 13-го тура УПЛ между львовским «Рухом» и закарпатским «Минаем» состоится в понедельник, 14 ноября, на «Арене Львов» (начало – в 15:00).

Это третий домашний матч подряд, в котором жёлто-черные будут принимать своих соперников в Украинской Премьер-лиге на этом стадионе.

В 9-м туре на «Арене Львов» проходила игра «руховцев» с «Металлистом 1925» (1:1, воскресенье, 23 октября). В поединке 11-го тура «желто-черные» одержали здесь волевую победу над «Кривбассом» (2:1, воскресенье, 6 ноября).

До этого «Рух» играл здесь в поединке 6-го тура против «Динамо» (0:3, 9 октября). Это была выездная игра для львовской команды.

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Рух Львов Минай Арена Львов
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Источник ФК Рух Львов
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