Матч Рух – Минай состоится на Арене Львов

Поединок 13-го тура УПЛ между львовским «Рухом» и закарпатским «Минаем» состоится в понедельник, 14 ноября, на «Арене Львов» (начало – в 15:00).

Это третий домашний матч подряд, в котором жёлто-черные будут принимать своих соперников в Украинской Премьер-лиге на этом стадионе.

В 9-м туре на «Арене Львов» проходила игра «руховцев» с «Металлистом 1925» (1:1, воскресенье, 23 октября). В поединке 11-го тура «желто-черные» одержали здесь волевую победу над «Кривбассом» (2:1, воскресенье, 6 ноября).

До этого «Рух» играл здесь в поединке 6-го тура против «Динамо» (0:3, 9 октября). Это была выездная игра для львовской команды.