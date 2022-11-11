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Другие новости
11 ноября 2022, 13:22 | Обновлено 11 ноября 2022, 13:56
394
0

ВИДЕО. Ювентус хочет Мудрика, Уайлдер - претендент, ставим на Боруссию Д

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

11 ноября 2022, 13:22 | Обновлено 11 ноября 2022, 13:56
394
0
ВИДЕО. Ювентус хочет Мудрика, Уайлдер - претендент, ставим на Боруссию Д
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Владельцы Ньюкасла инвестировали еще 70,4 миллиона фунтов в клуб
2. Уайлдеру назначили соперника в элиминаторе WBC
3. Ювентус интересуется Мудриком
4. На аукционе продан легендарный болид Михаэля Шумахера
5. Прогноз на матч Боруссия М. – Боруссия Д.

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Источник Sport.ua
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