Другие новости11 ноября 2022, 13:22 | Обновлено 11 ноября 2022, 13:56
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ВИДЕО. Ювентус хочет Мудрика, Уайлдер - претендент, ставим на Боруссию Д
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
11 ноября 2022, 13:22 | Обновлено 11 ноября 2022, 13:56
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1. Владельцы Ньюкасла инвестировали еще 70,4 миллиона фунтов в клуб
2. Уайлдеру назначили соперника в элиминаторе WBC
3. Ювентус интересуется Мудриком
4. На аукционе продан легендарный болид Михаэля Шумахера
5. Прогноз на матч Боруссия М. – Боруссия Д.
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