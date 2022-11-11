Гарет БЭЙЛ: «Это голливудский сценарий. Так сбываются мечты»
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Капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл считает, что попадание команды на ЧМ-2022 напоминает сценарий голливудского фильма. Уэльс не играл на Мундиалях 64 года.
«У нас было много упущенных возможностей, когда могли пройти квалификацию, но так и не сделали этого.
Играть со своими друзьями, с которыми вырос в молодежной системе Уэльса, всегда было здорово. Какой бы ни была жизнь в наших клубах, нам очень нравится играть вместе.
Это голливудский сценарий, в который невозможно поверить. Предложи мне кто-то хотя бы половину от того, где мы сейчас, тогда, когда мы начинали, я с руками оторвал бы такую возможность. Отобраться на три из четырех крупных турниров – так сбываются мечты», - сказал Бэйл.
На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Уэльса сыграет в квартете E со сборными Англии, США и Ирана.
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