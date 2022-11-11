Зепп БЛАТТЕР: «Иран должен быть отстранен от участия в ЧМ-2022»

Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер считает, что сборную Ирана должны были отстранить от ЧМ-2022 из-за ситуации в стране.

«Иран должен быть отстранен от участия в чемпионате мира», – заявил бывший футбольный функционер.

Протесты в Иране начались после смерти 22-летней курдки Джины Махсы Амини. Так называемая полиция морали арестовала женщину из-за того, что из-под ее хиджаба были видны волосы. Она скончалась под стражей в полиции 16 сентября. После смерти Джины Махсы Амини тысячи людей вышли на демонстрации против репрессивного курса и исламской системы правления. Позже жертвой иранских силовиков стала 16-летняя иранская девушка Ники Шакарами.

Впоследствии протесты распространились по всему Ирану, правительство жестко подавляло протесты, избивало людей, арестовывало и убивало.