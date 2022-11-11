Виктор КОВАЛЕНКО – о подрыве ТЭЦ в Херсоне: «Твари»

26-летний полузащитник итальянской «Специи» и национальной сборной Украины по футболу Виктор Коваленко отреагировал на новость о том, что россияне взорвали в Херсоне телецентр, котельные и объект облэнерго.

«Твари», - написал Коваленко в своем Instagram.

Напомним, враг во время отступления пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Кроме того, российские оккупанты при отходе также взорвали Антоновский мост.