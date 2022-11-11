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  4. Виктор КОВАЛЕНКО – о подрыве ТЭЦ в Херсоне: «Твари»
Италия
11 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 11 ноября 2022, 12:04
1241
0

Виктор КОВАЛЕНКО – о подрыве ТЭЦ в Херсоне: «Твари»

Украинский футболист отреагировал на очередной теракт оккупантов

11 ноября 2022, 11:55 | Обновлено 11 ноября 2022, 12:04
1241
0
Виктор КОВАЛЕНКО – о подрыве ТЭЦ в Херсоне: «Твари»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

26-летний полузащитник итальянской «Специи» и национальной сборной Украины по футболу Виктор Коваленко отреагировал на новость о том, что россияне взорвали в Херсоне телецентр, котельные и объект облэнерго.

«Твари», - написал Коваленко в своем Instagram.

Напомним, враг во время отступления пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

Кроме того, российские оккупанты при отходе также взорвали Антоновский мост.

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Виктор Коваленко российско-украинская война
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Источник Sport.ua
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