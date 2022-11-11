Грэм ПОТТЕР: «Ньюкасл потрясающе выступает в текущем сезоне»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 16-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Ньюкасл» потрясающе выступает в текущем сезоне АПЛ. Тренерский штаб во главе с Хау проделал отличную работу. В этой встрече «Челси» должен сделать шаг вперед. Если у нас все получится, мы добьемся положительного результата», - сказал Поттер.

Поединок состоится в Ньюкасле в субботу, 12 ноября. Начало в 19:30 по Киеву.