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Англия
11 ноября 2022, 10:18 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:25
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Грэм ПОТТЕР: «Ньюкасл потрясающе выступает в текущем сезоне»

Наставник «Челси» – о предстоящем сопернике

11 ноября 2022, 10:18 | Обновлено 11 ноября 2022, 10:25
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Грэм ПОТТЕР: «Ньюкасл потрясающе выступает в текущем сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча 16-го тура английской Премьер-лиги против «Ньюкасла».

«Ньюкасл» потрясающе выступает в текущем сезоне АПЛ. Тренерский штаб во главе с Хау проделал отличную работу. В этой встрече «Челси» должен сделать шаг вперед. Если у нас все получится, мы добьемся положительного результата», - сказал Поттер.

Поединок состоится в Ньюкасле в субботу, 12 ноября. Начало в 19:30 по Киеву.

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Источник The Chronicle
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