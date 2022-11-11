СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября

В пятницу, 11 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

21:30 Боруссия М – Боруссия Д

3.26 – 4.16 – 2.09

22:00 Лион – Ницца

1.77 – 4.10 – 4.64

ТЕННИС

15:00 Катерина Байндл – Виктория Хименес-Касинцева

1.78 – 1.88

11:00 Георгий Кравченко – Андрей Чепелев

2.10 – 1.71

БАСКЕТБОЛ

20:00 Нидерланды – Украина

2.68 – 1.49

20:00 Германия – Финляндия

1.33 – 3.42

21:00 Великобритания – Сербия

7.60 – 1.10

22:00 Италия – Испания

1.64 – 2.32

ГАНДБОЛ

19:00 Нидерланды (Ж) – Германия (Ж)

1.29 – 12.50 – 4.76

21:30 Румыния (Ж) – Испания (Ж)

2.19 – 9.40 – 1.97