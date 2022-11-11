Германия11 ноября 2022, 00:15 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:21
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 ноября
Важные события во всех видах спорта
11 ноября 2022, 00:15 | Обновлено 11 ноября 2022, 00:21
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В пятницу, 11 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
21:30 Боруссия М – Боруссия Д
22:00 Лион – Ницца
ТЕННИС
15:00 Катерина Байндл – Виктория Хименес-Касинцева
11:00 Георгий Кравченко – Андрей Чепелев
БАСКЕТБОЛ
20:00 Нидерланды – Украина
20:00 Германия – Финляндия
21:00 Великобритания – Сербия
22:00 Италия – Испания
ГАНДБОЛ
19:00 Нидерланды (Ж) – Германия (Ж)
21:30 Румыния (Ж) – Испания (Ж)
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