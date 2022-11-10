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Англия
10 ноября 2022, 20:54 | Обновлено 10 ноября 2022, 21:33
592
0

Скопировали у Челси? Астон Вилла презентовала новое лого клуба

Новый логотип будут использовать со следующего сезона

10 ноября 2022, 20:54 | Обновлено 10 ноября 2022, 21:33
592
0
Скопировали у Челси? Астон Вилла презентовала новое лого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб АПЛ «Астон Вилла» презентовала новый логотип клуба. Его начнут использовать с сезона 2023/2024.

Данный логотип был выбран из нескольких вариантов путем голосования болельщиков. За такой дизайн проголосовали 77% болельщиков. Всего в голосовании приняли участие 21 500 болельщиков.

Многие пользователи сети уже успели заметить его поразительное сходство с логотипом другого английского клуба, лондонского «Челси».

На данный момент «Астон Вилла» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Астон Вилла Челси логотип
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Источник ФК Астон Вилла
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