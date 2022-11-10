Скопировали у Челси? Астон Вилла презентовала новое лого клуба
Новый логотип будут использовать со следующего сезона
Клуб АПЛ «Астон Вилла» презентовала новый логотип клуба. Его начнут использовать с сезона 2023/2024.
Данный логотип был выбран из нескольких вариантов путем голосования болельщиков. За такой дизайн проголосовали 77% болельщиков. Всего в голосовании приняли участие 21 500 болельщиков.
Многие пользователи сети уже успели заметить его поразительное сходство с логотипом другого английского клуба, лондонского «Челси».
На данный момент «Астон Вилла» занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ.
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