Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ

«Днепр-1» с 4-й попытки впервые побеждает в гостях у «Колоса».

Сине-бело-голубые празднуют в общем 4-ю викторию кряду (мячи 8-2), а на чужих полях - рекордную 8-ю (мячи 20-4)..

Обновляют днепряне и еще три личных достижения, продлив голевую и беспроигрышную серии до 17 игр (+16=1), а гостевую безничейную - до 13 (+10-3)

Артем Довбик становится автором 3-го хет-трика «Днепра-1» в элитном дивизионе.

10-ю викторию в УПЛ на тренерском посту празднует Александр Кучер.

И «Днепр-1», и «Колос» реализовывают 5-й пенальти подряд.

«Колос» прерывает свою рекордную домашнюю беспроигрышную серию, которая составила 8 игр (+6=2). Последний раз подопечные Ярослава Вишняка уступали гостям 7 ноября 2021 года - 1:3 с «Шахтером».

Вадим Милько становится автором 10-го гола ковалевцев в домашних баталиях с «Днепром-1».

«Шахтер» берет верх над «Вересом» в общем 9-й раз подряд (мячи 21-3), а в гостях - 4-й (мячи 9-2).

Дончане одерживают 7-ю кряду победу на чужих полях (мячи 17-3), а ровенчане терпят 3-е подряд поражение дома (мячи 1-5), повторяя личный антирекорд.

Общая беспроигрышная серия горняков достигает 25 матчей (+21=4), а гостевая - 12 (+10=2).

Игор Йовичевич празднует 40-ю викторию в УПЛ на тренерском посту.

Андрей Пятов, открывший свой 20-й сезон в элитном дивизионе, проводит 300-й матч в чемпионатах Украины в рядах «Шахтера».

Андрей Пятов, который провел матч с «Вересом» в 38 лет 134 дня, входит в шестерку самых возрастных голкиперов в истории УПЛ.

Михаил Мудрик, ставший автором 10-го гола оранжево-черных в гостях у черно-красных, забивает 10-й мяч в карьере (ЧУ - 7, ЕК - 3).

Мяч, забитый Дмитрием Крыськивым, оказывается 50-м, пропущенным ровенчанами в УПЛ при Юрии Вирте.

«Верес» терпит 10-е поражение от «Шахтера» в чемпионатах Украины.

Черно-красные повторяют личный антирекорд, пропуская на своем поле 6 игр кряду.

«Динамо» выигрывает у «Александрии» в общем 4-й раз подряд (мячи 7-2), а на своем поле - 5-й (мячи 11-2).

Киевляне забивают александрийцам в общем 12 игр кряду, а в родных стенах - во всех 14.

ФК Динамо Киев

Бело-синие, одержавшие 3-ю победу подряд (мячи 9-2), празднуют 40-ю победу в чемпионатах Украины под руководством Мирчи Луческу.

Виталий Буяльский, 5-й раз поразивший ворота «Александрии», забивает 60-й мяч в рядах «Динамо» (ЧУ - 44, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 14).

Джастин Лонвейк становится автором 40-го гола динамовцев в домашних поединках с александрийцами.

«Ингулец» с 5-й попытки впервые берет верх над «Зарей».

Подопечные Сергея Лавриненко, отпраздновав первую в нынешнем сезоне викторию, прерывают наконец-то свою безвыигрышную серию, которая составила 9 матчей (=4-5).

Красно-желтые обновляют личный рекорд, обходясь без ничьих в родных стенах 7 игр кряду (+2-5).

Гол Максима Марусича прерывает сухую гостевую серию «Зари» - на 328-й минуте.

Луганчане проводят 200-й безголевой матч в чемпионатах Украины.

«Металлист» делает 50-ю нулевую ничью в УПЛ.

Подопечные Олега Ратия прерывают 11 матчевую серию с пропущенными голами. Последний раз желто-синие оставались «сухими» 7 мая 2016 года - 1:0 в гостях с «Черноморцем».

Андерсон Пико становится 10-м бразильцем, задействованным клубами УПЛ в сезоне-2022/23.

«Металлист 1925» обновляет личный антирекорд, обходясь без побед на чужих полях 8 игр кряду (=3-5).

Команда Эдмара проводит 10-й безголевой матч в гостях.

«Кривбасс» 3-й раз подряд выигрывает у «Ворсклы» (мячи 6-2).

Рифет Капич становится автором 40-го гола криворожцев в поединках с полтавчанами, в том числе 30-го - дома.

«Львов» обновляет личный антирекорд, пропуская на своем поле 10 игр кряду.

Горожане зарабатывают 8 «горчичников», повторяя «рекордный» результат для хозяев, установленный «Таврией» в поединке с «Динамо» 30 октября 2011 года.

«Черноморец», отпраздновав первую викторию в сезоне-2022/23, прерывает свою безвыигрышную серию из 10 матчей (=3-7). Последний раз одесситы одерживали победу 12 декабря 2021 года - 2:1 дома с «Металлистом 1925».

«Минай» терпит 3-е поражение кряду (мячи 1-6).

Подопечные Владимира Шарана продлевают две свои «рекордные» домашние серии: безвыигрышную - до 13 игр (=7-6) и с пропущенными голами - до 9.

Закарпатцы 30-й раз обходятся без голов в УПЛ.

150-й матч в чемпионатах Украины проводит Денис Олейник («Ворскла»), 100-й - Максим Имереков («Заря»), Максим Ковалев («Ингулец») и Сергей Логинов («Днепр-1»), 1-й - Брайт Энобахар («Рух»).

Во 2-м для себя клубе элитного дивизиона дебютируют Андерсон Пико («Металлист») и Юрий Кравчук («Минай»).

5-й мяч в УПЛ забивает Влвдислав Бугай, 1-й - Джастин Лонвейк (в 5-й игре), Рифет Капич (в 6-й), Артем Шулянский (в 7-й), Максим Марусич (в 11-й) и Борис Крушинский (в 16-й).

4-й матч подряд не уходит с поля без гола Виталий Буяльский.

Артем Довбик становится 10-м игроком, сделавшим два хет-трика в одном чемпионате.

7-й одиннадцатиметровый из 9, в том числе 4-й подряд реализовывает Артем Довбик.

Михаил Мудрик становится автором 100-го гола гостей в сезоне-2022/23.

8-ю пенальтийскую дуэль из 19 выигрывает Дмитрий Ризнык.

15-й сухой матч в УПЛ проводит Богдан Сарнавский, 1-й - Алексей Паламарчук (в 4-й игре).

250-й мяч в чемпионатах Украины пропускает Александр Бандура.

2-ю красную карточку в карьере зарабатывает Михаил Шершень, 1-ю - Андрей Понедельник (в 5-й игре), Манджрекар Джеймс (в 11-й), Таулянт Сефери (в 12-й), Андрей Ралюченко (в 17-й), Марлисон (в 25-й) и Богдан Бойчук (в 53-й).

140-й поединок в элитном дивизионе проводит арбитр из Харькова Анатолий Абдула, 120-й - днепрянин Виталий Романов.

Рекордный 4-й раз удаляет с поля сразу трех игроков Виталий Романов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ