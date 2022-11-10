Где смотреть онлайн матч Кубка Билли Джин Кинг Япония – Украина
Матчевая встреча состоится в Токио 11-12 ноября
11 и 12 ноября в Токио состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сыграют женские сборные Японии и Украины по теннису.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале СПОРТ 1.
Расписание матчей
Первый день, 11 ноября
08:00 - Мисаки Дои – Марта Костюк
10:00* - Моюка Учиджима – Катарина Завацкая
Второй день, 12 ноября
06:00 - Моюка Учиджима – Марта Костюк
08:00* - Мисаки Дои – Катарина Завацкая
10:00* - Сюко Аояма / Ена Сибахара – Людмила Киченок / Марта Костюк
* - ориентировочное время
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