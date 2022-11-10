Где смотреть онлайн матч Кубка Билли Джин Кинг Япония – Украина

11 и 12 ноября в Токио состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сыграют женские сборные Японии и Украины по теннису.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале СПОРТ 1.

Расписание матчей

Первый день, 11 ноября

08:00 - Мисаки Дои – Марта Костюк

10:00* - Моюка Учиджима – Катарина Завацкая

Второй день, 12 ноября

06:00 - Моюка Учиджима – Марта Костюк

08:00* - Мисаки Дои – Катарина Завацкая

10:00* - Сюко Аояма / Ена Сибахара – Людмила Киченок / Марта Костюк

* - ориентировочное время