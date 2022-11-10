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ITF
10 ноября 2022, 15:46 |
121
0

Где смотреть онлайн матч Кубка Билли Джин Кинг Япония – Украина

Матчевая встреча состоится в Токио 11-12 ноября

10 ноября 2022, 15:46 |
121
0
Где смотреть онлайн матч Кубка Билли Джин Кинг Япония – Украина
ФТУ

11 и 12 ноября в Токио состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сыграют женские сборные Японии и Украины по теннису.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале СПОРТ 1.

Расписание матчей

Первый день, 11 ноября

08:00 - Мисаки Дои – Марта Костюк
10:00* - Моюка Учиджима – Катарина Завацкая

Второй день, 12 ноября

06:00 - Моюка Учиджима – Марта Костюк
08:00* - Мисаки Дои – Катарина Завацкая
10:00* - Сюко Аояма / Ена Сибахара – Людмила Киченок / Марта Костюк
* - ориентировочное время

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Источник Федерация тенниса Украины
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