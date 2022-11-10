Известна заявка сборной Марокко на ЧМ-2022

Стала известна заявка сборной Марокко на чемпионат мира 2022 года. В заявку национальной команды на предстоящий турнир вошли 26 игроков.

Вратари: Ахмед Таньяути («Видад»), Яссин Боно («Севилья»), Мунир Эль-Кажуи («Аль-Вахда»).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссайр Мазрауи («Бавария»), Наиф Агер («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттият-аллах («Видад»), Бадр Банун («Катар»).

Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи («Анже»), Билал Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабране («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Софьян Буфаль («Анже»), Амин Арит («Марсель»).

Нападающие: Абде Эззалзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Чеддира («Бари»), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад»).

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Марокко сыграет в квартете F со сборными Бельгии, Канады и Хорватии.