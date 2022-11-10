Смогут ли выиграть третий матч кряду? Составы на матч Динамо - Александрия

В 15:00 начнется матч чемпионата Украины между «Динамо» и «Александрией». Киевская команда после провала на старте сезона имеет возможность выиграть третий кряду матч.

«Александрия» находится на серии из 7 матчей подряд без поражений.

Динамо: Нещерет, Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Кабаев, Ванат

В запасе: Бущан, Игнатенко, Кравченко, Вивчаренко, Попов, Гармаш, Андриевский, Караваев, Лонвейк, Пэррис, Кулач, Беседин

Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков, Ковалец, Демченко, Кожушко, Калитвинцев, Рыбалка, Третьяков

В запасе: Горох, Мельник, Дрышлюк, Авагимян, Костышин, Шулянский, Мартынюк, Копина, Кобзар, Скорко, Ермаков, Мустафаев

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.