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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 13:55 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:56
650
1

Смогут ли выиграть третий матч кряду? Составы на матч Динамо - Александрия

Команда Мирчи Луческу поднимается в таблице УПЛ

10 ноября 2022, 13:55 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:56
650
1
Смогут ли выиграть третий матч кряду? Составы на матч Динамо - Александрия
ФК Динамо Киев

В 15:00 начнется матч чемпионата Украины между «Динамо» и «Александрией». Киевская команда после провала на старте сезона имеет возможность выиграть третий кряду матч.

«Александрия» находится на серии из 7 матчей подряд без поражений.

Динамо: Нещерет, Кендзера, Сирота, Забарный, Дубинчак, Шепелев, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Кабаев, Ванат

В запасе: Бущан, Игнатенко, Кравченко, Вивчаренко, Попов, Гармаш, Андриевский, Караваев, Лонвейк, Пэррис, Кулач, Беседин

Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков, Ковалец, Демченко, Кожушко, Калитвинцев, Рыбалка, Третьяков

В запасе: Горох, Мельник, Дрышлюк, Авагимян, Костышин, Шулянский, Мартынюк, Копина, Кобзар, Скорко, Ермаков, Мустафаев

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча.

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Динамо Киев Динамо - Александрия Александрия чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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Gargantua
Кендзера, Сирота, Шепелев, Кабаев - лишние люди.
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