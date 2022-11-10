Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Украинцы должны помнить о таких ярких личностях». Вышла книга про Блохина
Другие новости
10 ноября 2022, 13:37 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:38
257
2

«Украинцы должны помнить о таких ярких личностях». Вышла книга про Блохина

Валентин Щербачев презентовал книгу, посвященною 70-летию Олега Блохина

10 ноября 2022, 13:37 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:38
257
2
«Украинцы должны помнить о таких ярких личностях». Вышла книга про Блохина
УАФ

Вчера, 9 ноября, в киевском Доме футбола состоялась презентация книги «Блохин», которая была написана заслуженным журналистом Украины Валентином Щербачевым.

Издание книги «Блохин» было приурочено к 70-летию легендарного украинского футболиста Олега Блохина. На презентации в Киеве присутствовали вице-президенты УАФ Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Олег Протасов.

Книгу представил сам автор – заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев:

«Олег Блохин – человек, которого я знаю уже более 50 лет. Целью этой книги является то, чтобы люди помнили о славной истории украинского футбола. Команда Блохина и Лобановского была составлена из людей с психологией победителей.

Украинцы должны знать и помнить о таких ярких личностях», – передала пресс-служба УАФ слова Щербачева.

Блохин, который выступал за киевское «Динамо» с 1969-го по 1988 год, отпраздновал 70-летний юбилей 5 ноября.

К слову, Блохин является обладателем Золотого мяча 1975 года.

По теме:
ВИДЕО. Горячая итальянская теннисистка представила коллекцию нижнего белья
ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
Олег Блохин Валентин Щербачев фото
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

российский арбитр: «С Лобановским у нас сложились хорошие отношения»
Футбол | 10 ноября 2022, 10:30 7
российский арбитр: «С Лобановским у нас сложились хорошие отношения»
российский арбитр: «С Лобановским у нас сложились хорошие отношения»

Виктор Филиппов – про легендарного украинского тренера

Андрей ПЯТОВ: «Давно не игра и понял – мне рано заканчивать с футболом»
Футбол | 10 ноября 2022, 13:12 0
Андрей ПЯТОВ: «Давно не игра и понял – мне рано заканчивать с футболом»
Андрей ПЯТОВ: «Давно не игра и понял – мне рано заканчивать с футболом»

Кипер готов продолжать карьеру

Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 10.11.2022, 10:15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Футбол | 09.11.2022, 17:06
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
Довбик продолжает феерить. Днепр-1 выиграл у Колоса
По Херсону путиным принято окончательное решение
Война | 10.11.2022, 08:32
По Херсону путиным принято окончательное решение
По Херсону путиным принято окончательное решение
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
olex.mykhailov
А де сам Блохін?
Ответить
0
mastorent
неактуально... не о об этих оглоедах мы должны помнить сейчас
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
Жозе МОУРИНЬО: «Усилия всей команды перечеркнул непрофессиональный игрок»
10.11.2022, 03:49
Футбол
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
Известна ориентировочная дата боя Усик - Фьюри
08.11.2022, 22:51 1
Бокс
Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
08.11.2022, 12:23
Теннис
ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой
ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой
09.11.2022, 21:11
Теннис
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей
08.11.2022, 13:32 2
Теннис
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
Первый покупатель есть. Стало известно, за сколько могут продать Ливерпуль
08.11.2022, 16:48 4
Футбол
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
09.11.2022, 12:01 2
Футбол
Зепп БЛАТТЕР: «Отдать ЧМ-2022 Катару — моя ошибка и ответственность»
Зепп БЛАТТЕР: «Отдать ЧМ-2022 Катару — моя ошибка и ответственность»
08.11.2022, 20:50 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности