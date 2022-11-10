«Украинцы должны помнить о таких ярких личностях». Вышла книга про Блохина

Вчера, 9 ноября, в киевском Доме футбола состоялась презентация книги «Блохин», которая была написана заслуженным журналистом Украины Валентином Щербачевым.

Издание книги «Блохин» было приурочено к 70-летию легендарного украинского футболиста Олега Блохина. На презентации в Киеве присутствовали вице-президенты УАФ Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Олег Протасов.

Книгу представил сам автор – заслуженный журналист Украины Валентин Щербачев:

«Олег Блохин – человек, которого я знаю уже более 50 лет. Целью этой книги является то, чтобы люди помнили о славной истории украинского футбола. Команда Блохина и Лобановского была составлена из людей с психологией победителей.

Украинцы должны знать и помнить о таких ярких личностях», – передала пресс-служба УАФ слова Щербачева.

Блохин, который выступал за киевское «Динамо» с 1969-го по 1988 год, отпраздновал 70-летний юбилей 5 ноября.

К слову, Блохин является обладателем Золотого мяча 1975 года.