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10 ноября 2022, 13:00 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:09
336
2

При поддержке FAVBET: Дарио Срна представил долгожданную автобиографию

Дарио заявил, что деньги от продажи автобиографии направит на проект поддержки украинских детей

10 ноября 2022, 13:00 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:09
336
2
При поддержке FAVBET: Дарио Срна представил долгожданную автобиографию

6 ноября в Загребе состоялась презентация автобиографии легендарного игрока «горняков» Дарио Срны. Организацию события поддержала ведущая украинская Entertainment Tech компания FAVBET.

В книге «Почему тебя зовут Срна?», написанной в соавторстве с известной хорватской журналисткой Миланой Влаович, Дарио рассказывает о своем детстве, которое пришлось на время войны, первые шаги в спорте, карьеру в «Шахтере», взлеты и падения, а также делится малоизвестными фактами своей спортивной биографии.

По словам Дарио, путь к изданию биографии занял не один год: «Четыре года назад мой клуб начал писать книгу. Однако мне не понравился ни писатель, ни то, что он написал. После этого мы поставили книгу на паузу, и решили с женой, что было бы лучше, если бы автором моей биографии была Милана Влаович, потому что только она могла бы написать что-то подобное. Моя работа заключалась в том, чтобы раскрыться и рассказать все, что я давно хотел сказать».

Презентацию книги Дарио Срны посетили его близкие, бывшие партнеры по команде, а также друзья, в том числе президент благотворительного фонда FAVBET Foundation Андрей Матюха, которого знаменитый футболист поблагодарил за помощь в организации события.

В ходе мероприятия экс-капитан «Шахтера» также рассказал о своей несгибаемой поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. «Видеть происходящее очень тяжело. Я помогаю, потому что это моя вторая Родина. Я в Украине с 2003 года, прожил здесь больше, чем в родном Метковиче. Украинцы хорошие, настоящие люди, которые не заслуживают того, что происходит. Поэтому все мы должны поддерживать их, что мы и делаем. И я благодарю Хорватию за это!», – сказал он, обращаясь к гостям презентации.

В подтверждение своих слов Дарио заявил, что деньги от продажи автобиографии направит на проект поддержки украинских детей, потерявших родителей из-за войны.

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Источник Sport.ua
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Хутин Пуйло
В конце концов расскажет чем ширялся?
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Footbulka
"Откровення" крота допінгіста   
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