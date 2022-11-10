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Другие новости
10 ноября 2022, 13:03 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:42
617
2

ВИДЕО. Малиновский лучший в матче, Мудрик и Арсенал, ставим на Реал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

10 ноября 2022, 13:03 | Обновлено 10 ноября 2022, 13:42
617
2
ВИДЕО. Малиновский лучший в матче, Мудрик и Арсенал, ставим на Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в матче с Лечче
2. Дешам назвал цель Франции на ЧМ-2022
3. Мудрик провел переговоры с Арсеналом
4. Интер начал переговоры о переходе украинского хавбека
5. Прогноз на матч Реал Мадрид – Кадис

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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olex.mykhailov
Руслан вже не вперше має конфлікт з тренером. Було в збірній, зараз в Аталанті, мабуть висловлює в очі своє невдоволення, але не усякий тренер захоче слухати думку гравця і змінювати свою! Але зміна клубу йому піде на користь, та й для збірної теж буде краще, якщо матиме більше ігрової практики!
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0
VK-Sport
Все йде до того, що Руслан дійсно залишить Аталанту. Гасперіні якийсь бовдур.
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0
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