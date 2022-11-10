Андрей ПЯТОВ: «Давно не игра и понял – мне рано заканчивать с футболом»

Опытный вратарь «Шахтера» Андрей Пятов провел матч УПЛ против «Вереса», подменив основного кипера Анатолия Трубина. Команда выиграла 2:0, а ветеран понял, что сейчас уходить из футбола не хочет.

– Андрей, рады видеть тебя снова на поле и поздравляем с победой! Каким этот матч получился лично для тебя?

– Спасибо! Очень приятно, что тренерский штаб дал мне шанс. Был мандраж, потому что долго не играл. Как у любого игрока, в первые минуты было волнение. Но это нормально, за это и любят футбол. Я всегда говорю, что если нет уже небольшого волнения, такой нотки, то с футболом надо заканчивать. Поэтому я понял, что мне еще рано заканчивать.

– Совсем скоро ты можешь побить рекорд Соколовского. Что скажешь об этом?

– Не гонюсь за личными рекордами. Да, мне очень приятно, что играю долгое время и уже приближаюсь к такому достижению, но главное сейчас – победа команды. Поэтому я поблагодарил ребят и тренеров за то, что все ответственно отнеслись к этому матчу. И хорошо, что сыграли на ноль.

– Игор Йовичевич сказал, что ты – помощник всего тренерского штаба. Сам себя сейчас больше ощущаешь игроком или наставником?

– Во-первых, я – игрок. У меня есть действующий контракт, я также выхожу на поле, и тренеры могут на меня рассчитывать. Но, во-вторых, я, как и Тарас Степаненко, как и Сергей Кривцов, – мы более опытные, и раз команда у нас молодая, то своим опытом и всем, что у нас есть, мы должны помогать ребятам. Сейчас все отмечают нашу команду, но это – одно целое: наш опыт, все, что мы сделали, и молодежь, которая имеет большие перспективы.

– Первая часть сезона подходит к завершению, осталось три матча УПЛ. Какие уже сейчас можно сделать выводы о результатах и выполненной работе?

– Давайте будем подводить итоги уже после заключительной игры, но то, что мы сделали, так это выполнили задачу-минимум – попали в Лигу Европы. До последнего матча были шансы пройти дальше и в Лиге чемпионов, но судьба так сложилась. У нас молодая команда, в которую перед началом сезона не все верили, но мы показали себя. Думаю, что проделали большой объем работы, но находимся пока на втором месте в чемпионате, поэтому еще многое надо сделать.

– Лично ты чего ожидал перед началом сезона от нынешнего молодого, украинского «Шахтера»?

– Мы все верили. Потому что были вместе и видели, как ребята прогрессируют, как взрослеют. Это самое главное. Я парням сказал, что есть большая разница в том, какими они были полгода назад и какие они сейчас. Они уже мужики. Есть опыт, понимание, в каких играх надо добавлять, где, наоборот, более спокойно и за счет техники выходить. Ребята – молодцы.

– После матча к вам в раздевалку заходили служащие ВСУ. О чем с ними общались?

– Они для нас – пример. То, как они отстаивают нашу страну, какие они храбрые и несокрушимые, – мы берем пример с них, с их отваги. Поблагодарили их за то, что они нас оберегают, а мы, со своей стороны, делаем для них все, что только можем.