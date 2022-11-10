Ройс пропустит ЧМ. Ранее он не играл на ЧМ-2014, Евро-2016 и Евро-2020

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс не попадет в заявку сборной Германии на ЧМ-2022 - у игрока снова травма, которая помешает ему сыграть на крупном турнире.

Это далеко не первый топ-турнир, который Ройс пропустит из-за повреждения. Ранее он не играл на ЧМ-2014, а также пропустил Евро-2016 и Евро-2020.

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А ЧМ-2018, на который Ройс все-таки попал, сборная Германии провалила, заняв в групповом турнире последнее место. Очевидно, что для 33-летнего Ройса предстоящий чемпионат мира стал бы последним в карьере.

В нынешнем сезоне Ройс провел 12 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.