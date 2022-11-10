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  4. российский арбитр: «С Лобановским у нас сложились хорошие отношения»
Досье
10 ноября 2022, 10:30 |
258
2

российский арбитр: «С Лобановским у нас сложились хорошие отношения»

Виктор Филиппов – про легендарного украинского тренера

10 ноября 2022, 10:30 |
258
2
российский арбитр: «С Лобановским у нас сложились хорошие отношения»
Twitter. Валерий Лобановский

российский арбитр Виктор Филиппов, карьера которого проходила во времена СССР, рассказал историю о похвале от легендарного украинского тренера Валерия Лобановского:

«Поскольку я работал в системе «Спартака», ко мне отношение было вполне определённым. Когда приезжал судить в Киев, мне в лицо говорили: «Ооо, спартаковский москаль своим помогать приехал». Лобановский к судьям относился в стиле Бескова — крайне прохладно и с пренебрежением. Но у нас на удивление сложились довольно хорошие отношения. Во многом из-за необычного матча, который случился на сборах для судей Высшей лиги СССР.

Один из таких сборов сделали в Ужгороде – самый запад Украины, почти на границе с Венгрией и Польшей. Одновременно с нашим сбором туда же на сбор приехало сразу несколько украинских команд мастеров – в том числе и киевское «Динамо». Мы даже принимали экзамены у футболистов – устраивали им собеседования по правилам игры. Хорошая практика и для нас, судей, и для игроков, которые могли потом какие-то нюансы с нами обсудить.

После одного из занятий к нам внезапно подошёл Лобановский: «Судьи, вы тут моим ребятам экзамены устраиваете, а сами-то хоть в футбол играть умеете?» Договорились, что сыграем матч прямо в спортивном зале: арбитры против руководства «Динамо». Сам Лобановский наблюдал со скамейки, а против нас вышли Коньков, Веремеев, Пузач – бывшие игроки основного состава. Силы-то серьёзные, а состоятельность надо показать. Нам перед игрой Владимир Иванович Зуев – председатель Всесоюзной коллегии судей – так и сказал: «Попробуйте только проиграть – ваш авторитет мгновенно упадёт до уровня «набрали по объявлению».

Игра была тяжёлая – многие динамовские тренеры ещё вполне были «на игровом ходу», но мы справились: сыграли вничью. После матча к нам подошёл Лобановский и дал лаконичную оценку: «Достойно». После этого он всем нам баню организовал, и вообще его отношение конкретно к нам несколько поменялось. С тех пор, когда я приезжал судить «Динамо» (Киев), с распростёртыми объятьями, конечно, не встречали, но вели себя вполне уважительно. После одной из игр Лобановский зашёл в судейскую и поблагодарил нас за работу – хотя матч был непростым, много спорных решений. Веремеев, который на тот момент был начальником команды «Динамо», сам удивился: «Ну, ребята, вы даёте: чтобы Лобановский поблагодарил судей – это дорогого стоит».

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Один из таких сборов сделали в Ужгороде – самый запад Украины, почти на границе с Венгрией и Польшей.
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