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Чемпионат мира
10 ноября 2022, 01:23 | Обновлено 10 ноября 2022, 01:45
71
0

Стала известна заявка сборной США на ЧМ-2022

Американцы сыграют на групповой стадии с Англией, Ираном и Уэльсом

10 ноября 2022, 01:23 | Обновлено 10 ноября 2022, 01:45
71
0
Стала известна заявка сборной США на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренерский штаб сборной США представил заявку национальной команды на чемпионат мира 2022, который состоится в Катаре.

Вратари: Итан Хорват («Лутон Таун»), Шон Джонсон («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Арсенал»).

Защитники: Кэмерон Картер-Викерс («Селтик»), Сержиньо Дест («Милан»), Аарон Лонг («Нью-Йорк Ред»), Шак Мур («Нэшвилл»), Тим Рим («Фулхэм»), Антони Робинсон («Фулхэм»), Джо Скалли («Боруссия» Менхенгладбах), ДеАндре Йедлин («Интер Майами»), Уокер Циммерман («Нэшвилл»).

Полузащитники: Бренден Ааронсон («Лидс Юнайтед»), Келлин Акоста («Лос-Анджелес»), Тайлер Адамс («Лидс Юнайтед»), Лука де ла Торре («Сельта»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Юнус Муса («Валенсия»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»).

Нападающие: Хесус Феррейра («Даллас»), Джордан Моррис («Сиэтл Саундерс»), Кристиан Пулишич («Челси»), Джио Рейна («Боруссия» Дортмунд), Джош Сарджент («Норвич Сити»), Тим Веа («Лилль»), Хаджи Райт («Антальяспор»).

США сыграет на групповой стадии с Англией, Ираном и Уэльсом (группа B).

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Источник Sport.ua
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