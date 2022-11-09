Байер переиграл Кельн, РБ Лейпциг оказался сильнее Фрайбурга
«Айнтрахт Ф» в результативном матче одолел «Хоффенхайм»
Состоялись пять матчей 14-го тура Бундеслиги.
«Байер» на выезде переиграл «Кельн», «Шальке» одолел «Майнц», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Фрайбурга».
«Айнтрахт Ф» в результативном матче одолел «Хоффенхайм», «Унион» и «Аугсбург» победителя не выявили.
Чемпионат Германии. 14-й тур
Кельн – Байер – 1:2
Голы: Шмитц (30) – Амири (65), Диаби (71).
Шальке – Майнц – 1:0
Гол: Теродде (10).
РБ Лейпциг – Фрайбург – 3:1
Голы: Симакан (1:0), Нкунку (56), пенальти Форсберг (78) – Кюблер (66),
Унион – Аугсбург – 2:2
Голы: Беккер (7), Беренс (22) – Нидерлехнер (8, 39).
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм – 4:2
Голы: Соу (6), Коло-Муани (8), Эбимбе (29), Линдстрем (56) – Баумгартнер (37), Кабак (46),
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