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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
09.11.2022, FT 4 : 2
Хоффенхайм
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Германия
09 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 10 ноября 2022, 00:03
32
0

Байер переиграл Кельн, РБ Лейпциг оказался сильнее Фрайбурга

«Айнтрахт Ф» в результативном матче одолел «Хоффенхайм»

09 ноября 2022, 23:59 | Обновлено 10 ноября 2022, 00:03
32
0
Байер переиграл Кельн, РБ Лейпциг оказался сильнее Фрайбурга
ФК Байер

Состоялись пять матчей 14-го тура Бундеслиги.

«Байер» на выезде переиграл «Кельн», «Шальке» одолел «Майнц», «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Фрайбурга».

«Айнтрахт Ф» в результативном матче одолел «Хоффенхайм», «Унион» и «Аугсбург» победителя не выявили.

Чемпионат Германии. 14-й тур

Кельн – Байер – 1:2
Голы: Шмитц (30) – Амири (65), Диаби (71).

Шальке – Майнц – 1:0
Гол: Теродде (10).

РБ Лейпциг – Фрайбург – 3:1
Голы: Симакан (1:0), Нкунку (56), пенальти Форсберг (78) – Кюблер (66),

Унион – Аугсбург – 2:2
Голы: Беккер (7), Беренс (22) – Нидерлехнер (8, 39).

Айнтрахт Ф – Хоффенхайм – 4:2
Голы: Соу (6), Коло-Муани (8), Эбимбе (29), Линдстрем (56) – Баумгартнер (37), Кабак (46),

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Источник Sport.ua
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