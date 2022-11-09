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Чемпионат мира
09 ноября 2022, 22:59 | Обновлено 09 ноября 2022, 23:02
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Бэйл на месте. Известна заявка сборной Уэльса на ЧМ-2022

На их месте могли быть мы

09 ноября 2022, 22:59 | Обновлено 09 ноября 2022, 23:02
310
0
Бэйл на месте. Известна заявка сборной Уэльса на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна заявка сборной Уэльса на чемпионат мира 2022 года. В заявку национальной команды на предстоящий турнир вошли 26 игроков.

Вратари: Уэйн Хеннесси («Ноттингем Форест»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Шеффилд Юнайтед»);

Защитники: Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Бенджамин Кабанго («Суонси»), Том Локьер («Лутон Таун»), Джо Родон («Ренн»), Крис Мефам («Борнмут»), Итан Ампаду («Специя»), Крис Гантер («Уимблдон»), Неко Уильямс («Ноттингем Форест»), Коннор Робертс («Бёрнли»);

Полузащитники: Сорба Томас («Хаддерсфилд»), Джо Аллен («Суонси»), Мэтт Смит («МК Донс»), Дилан Левитт («Данди Юнайтед»), Гарри Уилсон («Фулхэм»), Джозефф Моррелл («Портсмут»), Джонатан Уильямс («Суиндон Таун»), Аарон Рэмси («Ницца»), Рубин Колвилл («Кардифф Сити»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес ФК»);

Нападающие: Киффер Мур («Борнмут»), Марк Харрис («Кардифф Сити»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Дэниел Джеймс («Фулхэм»).

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Уэльса сыграет в квартете E со сборными Англии, США и Ирана.

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Источник Sport.ua
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