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Испания
10 ноября 2022, 00:30 | Обновлено 10 ноября 2022, 00:38
47
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября

Важные события во всех видах спорта

10 ноября 2022, 00:30 | Обновлено 10 ноября 2022, 00:38
47
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября
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В четверг, 10 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

15:00 Динамо Киев – Александрия

1.63 – 4.20 – 5.10

19:30 Верона – Ювентус

4.94 – 3.88 – 1.77

22:00 Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

1.65 – 4.24 – 5.45

22:30 Реал Мадрид – Кадис

1.19 – 8.50 – 14.50

ТЕННИС

11:00 Георгий Кравченко – Иманол Лопес Морильо

2.00 – 1.74

15:30 Илья Марченко – Джем Илькель

2.37 – 1.57

БАСКЕТБОЛ

20:45 Реал Мадрид – Анадолу Эфес

1.48 – 2.88

21:05 Маккаби Тель-Авив – Барселона

2.23 – 1.71

ГАНДБОЛ

19:00 Хорватия (Ж) – Словения (Ж)

3.42 – 9.40 – 1.50

21:30 Венгрия (Ж) – Дания (Ж)

8.70 – 17.00 – 1.12

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Источник Sport.ua
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