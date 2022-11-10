СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 ноября
Важные события во всех видах спорта
В четверг, 10 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
15:00 Динамо Киев – Александрия
19:30 Верона – Ювентус
22:00 Манчестер Юнайтед – Астон Вилла
22:30 Реал Мадрид – Кадис
ТЕННИС
11:00 Георгий Кравченко – Иманол Лопес Морильо
15:30 Илья Марченко – Джем Илькель
БАСКЕТБОЛ
20:45 Реал Мадрид – Анадолу Эфес
21:05 Маккаби Тель-Авив – Барселона
ГАНДБОЛ
19:00 Хорватия (Ж) – Словения (Ж)
21:30 Венгрия (Ж) – Дания (Ж)
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