Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом
Англия
09 ноября 2022, 20:43 |
926
5

ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом

Александр подобрал тематический рисунок

09 ноября 2022, 20:43 |
926
5
ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известная профессиональная художница Эмма Кенни украсила стены персонального спортзала Александра Зинченко большим тематическим муралом.

Теперь в доме украинского футболиста есть огромная панорама на стадион «Эмирейтс» с его изображением.

Эта масштабная работа заняла у художницы более двух недель времени. Все происходящее она сняла на видео.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Арсенал» 7 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

По теме:
Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Источник: Мудрик провел переговоры с Арсеналом
Зинченко восторженно отозвался боссам Арсенала о Мудрике
Эмма Кенни Александр Зинченко Арсенал Лондон видео
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Футбол | 09 ноября 2022, 10:15 15
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу

Sport.ua рассказывает о самом важном и интересном, что касается предстоящего мундиаля

Юрий МАКСИМОВ: Контракт на 4 недели — это неуважение. Вечно говно разгребаю
Футбол | 09 ноября 2022, 16:12 10
Юрий МАКСИМОВ: Контракт на 4 недели — это неуважение. Вечно говно разгребаю
Юрий МАКСИМОВ: Контракт на 4 недели — это неуважение. Вечно говно разгребаю

Но тренеру хотелось работать

ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
Футбол | 09.11.2022, 15:50
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Малиновский отметился голевой передачей в матче чемпионата Италии
Футбол | 09.11.2022, 20:21
ВИДЕО. Малиновский отметился голевой передачей в матче чемпионата Италии
ВИДЕО. Малиновский отметился голевой передачей в матче чемпионата Италии
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
Футбол | 09.11.2022, 12:01
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Художница молодец, но попахивает каким-то самолюбованием
Ответить
+4
Петр Яновский
Филологи. Нужно было написать Художница украсила личный спортзал  большим муралом Зинченко
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
⬆️
Обожает Арсенал и как то подозрительно быстро разлюбил Манчестер Сити
Ответить
0
Весняна Сова
Пробач , Але я обожнюю Мсiтюкiв)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
Favbet Foundation вместе с партнерами передал ВСУ пять автомобилей
07.11.2022, 16:22
Другие виды
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
09.11.2022, 09:35
Другие виды
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
Гендиректор Ренна: «Шахтер – не самая яркая афиша»
07.11.2022, 16:40 4
Футбол
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
08.11.2022, 05:57 7
Теннис
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
Лидер – не Шахтер, не Динамо. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
07.11.2022, 20:40
Футбол
Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
Рейтинг WTA. Снигур обновила рекорд, Киченок завершила год в первой десятке
08.11.2022, 12:23
Теннис
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
Без Фирмино и Коутиньо. Опубликована заявка сборной Бразилии на ЧМ-2022
07.11.2022, 19:17 10
Футбол
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U-19 и Рух U-19 узнали соперников на весну
08.11.2022, 16:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности