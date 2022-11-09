Англия09 ноября 2022, 20:43 |
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ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом
Александр подобрал тематический рисунок
09 ноября 2022, 20:43 |
926
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Известная профессиональная художница Эмма Кенни украсила стены персонального спортзала Александра Зинченко большим тематическим муралом.
Теперь в доме украинского футболиста есть огромная панорама на стадион «Эмирейтс» с его изображением.
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Эта масштабная работа заняла у художницы более двух недель времени. Все происходящее она сняла на видео.
В текущем сезоне Зинченко провел за «Арсенал» 7 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
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Комментарии 5
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Художница молодец, но попахивает каким-то самолюбованием
Филологи. Нужно было написать Художница украсила личный спортзал большим муралом Зинченко
Показать Скрыть 1 ответ
Обожает Арсенал и как то подозрительно быстро разлюбил Манчестер Сити
Пробач , Але я обожнюю Мсiтюкiв)
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