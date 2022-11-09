ВИДЕО. Художница украсила личный спортзал Зинченко большим муралом

Известная профессиональная художница Эмма Кенни украсила стены персонального спортзала Александра Зинченко большим тематическим муралом.

Теперь в доме украинского футболиста есть огромная панорама на стадион «Эмирейтс» с его изображением.

Эта масштабная работа заняла у художницы более двух недель времени. Все происходящее она сняла на видео.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Арсенал» 7 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.