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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 16:54 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:55
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0

Николай ПАВЛОВ: «В условиях войны лучше показывают себя молодые тренеры»

Известный украинский тренер – о работе своих коллег

09 ноября 2022, 16:54 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:55
301
0
Николай ПАВЛОВ: «В условиях войны лучше показывают себя молодые тренеры»
FootBoom. Николай Павлов

Известный в прошлом украинский тренер, а ныне президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов оценил работу наставников команд УПЛ в нынешнем сезоне:

«Вижу, что в условиях войны, частых переездов, приостановки матчей и их переносов гораздо лучше себя показывают молодые специалисты. Вы согласитесь со мной, что, например, от Мирчи Луческу, Юрия Вернидуба и Романа Григорчука ждали гораздо большего?

Зато посмотрите, как уверенно шагают команды Игора Йовичевича, Александра Кучера, Юрия Гуры, Юрия Вирта, Александра Призетко. Да и Валерий Кривенцов хорошо начал сезон, а потом в его «Металлисте 1925» что-то случилось».

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Николай Павлов Украинская Премьер-лига
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Источник zbirna.com
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