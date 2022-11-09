Николай ПАВЛОВ: «В условиях войны лучше показывают себя молодые тренеры»

Известный в прошлом украинский тренер, а ныне президент Всеукраинского объединения тренеров Николай Павлов оценил работу наставников команд УПЛ в нынешнем сезоне:

«Вижу, что в условиях войны, частых переездов, приостановки матчей и их переносов гораздо лучше себя показывают молодые специалисты. Вы согласитесь со мной, что, например, от Мирчи Луческу, Юрия Вернидуба и Романа Григорчука ждали гораздо большего?

Зато посмотрите, как уверенно шагают команды Игора Йовичевича, Александра Кучера, Юрия Гуры, Юрия Вирта, Александра Призетко. Да и Валерий Кривенцов хорошо начал сезон, а потом в его «Металлисте 1925» что-то случилось».