Другие новости09 ноября 2022, 16:07 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:31
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ВИДЕО. Последнее удаление Пике, Неймар хочет титул ЧМ, ставим на Челси
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
09 ноября 2022, 16:07 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:31
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1. Жерар Пике был удален в последнем матче в своей карьере
2. Неймар хочет подарить сыну победу на ЧМ
3. Боксеры из РФ и РБ исключены из рейтингов WBC
4. Прогноз матча Манчестер Сити - Челси
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