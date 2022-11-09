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Другие новости
09 ноября 2022, 16:07 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:31
35
0

ВИДЕО. Последнее удаление Пике, Неймар хочет титул ЧМ, ставим на Челси

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

09 ноября 2022, 16:07 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:31
35
0
ВИДЕО. Последнее удаление Пике, Неймар хочет титул ЧМ, ставим на Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Жерар Пике был удален в последнем матче в своей карьере
2. Неймар хочет подарить сыну победу на ЧМ
3. Боксеры из РФ и РБ исключены из рейтингов WBC
4. Прогноз матча Манчестер Сити - Челси

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Источник Sport.ua
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