Ханс-Дитер ФЛИК: «Месси сейчас находится в огненной форме»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре не списывает со счетов легендарных ветеранов – Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

«Я по-прежнему высоко оцениваю их обоих. Месси в матчах сборной Аргентины показывает, в какой огненной форме сейчас находится.

Криштиану? Было бы глупо думать, что он не сможет сыграть решающую роль на чемпионате мира только потому, что в последнее время он испытывает проблемы в составе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, чемпионат мира стартует 18 ноября.