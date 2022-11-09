Ханс-Дитер ФЛИК: «Месси сейчас находится в огненной форме»
Тренер сборной Германии не сбрасывает со счетов Месси и Роналду
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре не списывает со счетов легендарных ветеранов – Лионеля Месси и Криштиану Роналду:
«Я по-прежнему высоко оцениваю их обоих. Месси в матчах сборной Аргентины показывает, в какой огненной форме сейчас находится.
Криштиану? Было бы глупо думать, что он не сможет сыграть решающую роль на чемпионате мира только потому, что в последнее время он испытывает проблемы в составе «Манчестер Юнайтед».
Напомним, чемпионат мира стартует 18 ноября.
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