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Чемпионат мира
09 ноября 2022, 16:27 |
254
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Месси сейчас находится в огненной форме»

Тренер сборной Германии не сбрасывает со счетов Месси и Роналду

09 ноября 2022, 16:27 |
254
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Месси сейчас находится в огненной форме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик перед стартом чемпионата мира 2022 года в Катаре не списывает со счетов легендарных ветеранов – Лионеля Месси и Криштиану Роналду:

«Я по-прежнему высоко оцениваю их обоих. Месси в матчах сборной Аргентины показывает, в какой огненной форме сейчас находится.

Криштиану? Было бы глупо думать, что он не сможет сыграть решающую роль на чемпионате мира только потому, что в последнее время он испытывает проблемы в составе «Манчестер Юнайтед».

Напомним, чемпионат мира стартует 18 ноября.

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Источник Sky Germany
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