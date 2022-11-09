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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 15:50 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:09
3090
1

ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме

Артем продолжает регулярно огорчать соперников

09 ноября 2022, 15:50 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:09
3090
1
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ФК Днепр-1

В матче чемпионата Украины против «Колоса» форварда «Днепра-1» Артем Довбик оформил дубль за 35 минут первого тайма. Сперва игрок сборной Украины реализовал пенальти, а затем замкнул фланговый прострел.

Для Артема это 7-й и 8-й голы в нынешнем сезоне УПЛ.

Футболист догнал хавбека «Динамо» Виталия Буяльского, у которого 8 точных ударов, но на два сыгранных матча меньше.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.

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Днепр-1 Артем Довбик Виталий Буяльский чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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