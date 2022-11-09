ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме

В матче чемпионата Украины против «Колоса» форварда «Днепра-1» Артем Довбик оформил дубль за 35 минут первого тайма. Сперва игрок сборной Украины реализовал пенальти, а затем замкнул фланговый прострел.

Для Артема это 7-й и 8-й голы в нынешнем сезоне УПЛ.

Футболист догнал хавбека «Динамо» Виталия Буяльского, у которого 8 точных ударов, но на два сыгранных матча меньше.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.