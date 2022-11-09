Украина. Премьер лига09 ноября 2022, 15:50 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:09
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ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
Артем продолжает регулярно огорчать соперников
09 ноября 2022, 15:50 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:09
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В матче чемпионата Украины против «Колоса» форварда «Днепра-1» Артем Довбик оформил дубль за 35 минут первого тайма. Сперва игрок сборной Украины реализовал пенальти, а затем замкнул фланговый прострел.
Для Артема это 7-й и 8-й голы в нынешнем сезоне УПЛ.
Футболист догнал хавбека «Динамо» Виталия Буяльского, у которого 8 точных ударов, но на два сыгранных матча меньше.
Sport.ua проводит текстовую трансляцию матча.
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