Англия09 ноября 2022, 15:30 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:05
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«Он это заслужил». Тренер Брентфорда оценил дебют Ярмолюка
Молодой украинец идет к дебюту в АПЛ
09 ноября 2022, 15:30 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:05
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Наставник «Брентфорда» Томас Франк доволен тем, как украинский хавбек Егор Ярмолюк дебютировал в основной команде в матче Кубка английской Лиги против «Джилленгема» (5:6 по пенальти).
«Хороший момент для Егора, я поздравил его в раздевалке. Мы всегда рады подобным моментам, нужно это праздновать».
«Он заслужил дебютировать. Думаю, Егор хорошо сыграл», — сказал Франк.
В последних турах АПЛ Ярмолюк был в заявке на матчи, но в чемпионате пока не дебютировал.
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