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  4. «Он это заслужил». Тренер Брентфорда оценил дебют Ярмолюка
Англия
09 ноября 2022, 15:30 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:05
1020
0

«Он это заслужил». Тренер Брентфорда оценил дебют Ярмолюка

Молодой украинец идет к дебюту в АПЛ

09 ноября 2022, 15:30 | Обновлено 09 ноября 2022, 16:05
1020
0
«Он это заслужил». Тренер Брентфорда оценил дебют Ярмолюка
ФК Брентфорд

Наставник «Брентфорда» Томас Франк доволен тем, как украинский хавбек Егор Ярмолюк дебютировал в основной команде в матче Кубка английской Лиги против «Джилленгема» (5:6 по пенальти).

«Хороший момент для Егора, я поздравил его в раздевалке. Мы всегда рады подобным моментам, нужно это праздновать».

«Он заслужил дебютировать. Думаю, Егор хорошо сыграл», — сказал Франк.

В последних турах АПЛ Ярмолюк был в заявке на матчи, но в чемпионате пока не дебютировал.

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Брентфорд Егор Ярмолюк Томас Франк
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Источник ФК Брентфорд
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