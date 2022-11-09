«Он это заслужил». Тренер Брентфорда оценил дебют Ярмолюка

Наставник «Брентфорда» Томас Франк доволен тем, как украинский хавбек Егор Ярмолюк дебютировал в основной команде в матче Кубка английской Лиги против «Джилленгема» (5:6 по пенальти).

«Хороший момент для Егора, я поздравил его в раздевалке. Мы всегда рады подобным моментам, нужно это праздновать».

«Он заслужил дебютировать. Думаю, Егор хорошо сыграл», — сказал Франк.

В последних турах АПЛ Ярмолюк был в заявке на матчи, но в чемпионате пока не дебютировал.