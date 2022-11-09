Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Воздушная тревога внесла коррективы в проведение двух поединков чемпионата УПЛ
Сегодня, 9 ноября, проходят матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.
Матч «Кривбасс» – «Ворскла» был прерван спустя 3 минуты после стартового свистка, а поединок «Колоса» и «Днепра-1» даже не начался.
Причиной стала воздушная тревога, объявленная во многих областях Украины в связи с активностью тактической авиации на в беларуси.
Матчи будут возобновлены после отмены воздушной тревоги.
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