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Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 13:24 | Обновлено 09 ноября 2022, 13:34
680
0

Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать

Воздушная тревога внесла коррективы в проведение двух поединков чемпионата УПЛ

09 ноября 2022, 13:24 | Обновлено 09 ноября 2022, 13:34
680
0
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
СК Днепр-1

Сегодня, 9 ноября, проходят матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Матч «Кривбасс» – «Ворскла» был прерван спустя 3 минуты после стартового свистка, а поединок «Колоса» и «Днепра-1» даже не начался.

Причиной стала воздушная тревога, объявленная во многих областях Украины в связи с активностью тактической авиации на в беларуси.

Матчи будут возобновлены после отмены воздушной тревоги.

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Колос Ковалевка Днепр-1 Кривбасс Кривой Рог Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Ворскла Колос - Днепр-1
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Источник Sport.ua
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