Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать

Сегодня, 9 ноября, проходят матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

Матч «Кривбасс» – «Ворскла» был прерван спустя 3 минуты после стартового свистка, а поединок «Колоса» и «Днепра-1» даже не начался.

Причиной стала воздушная тревога, объявленная во многих областях Украины в связи с активностью тактической авиации на в беларуси.

Матчи будут возобновлены после отмены воздушной тревоги.