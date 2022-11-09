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09 ноября 2022, 13:05 |
1254
0

Голкипер из рф помогал украинцам, но боится рассказать правду о войне

Андрей Лунев помогал украинским беженцам в Германии

09 ноября 2022, 13:05 |
1254
0
Голкипер из рф помогал украинцам, но боится рассказать правду о войне
Instagram. Андрей Лунев

Голкипер немецкого «Байера» и сборной россии по футболу Андрей Лунев заявил, что помогал украинским беженцам в Германии:

«Мне жена сказала, что собирают помощь для детишек, которые приехали с Украины. Кто-то с родителями, кто-то без. Возраст совершенно разный — от грудничков до школьников. И на первое время у них не было ничего.

Я предложил помочь деньгами, но мне сказали: «Деньгами не надо». В итоге мы поехали в магазин, купили начиная от памперсов, бутылочек и смесей, и заканчивая игрушками, велосипедами».

Интересно, что Лунев во время интервью так и не сумел назвать войну в Украине «войной», и старался уходить от этой темы.

Отметим, что 30-летний Андрей Лунев в этом сезоне только раз выходил на поле в составе «Байера». За сборную рф он провел 7 матчей за свою карьеру.

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Андрей Лунев сборная россии по футболу Байер российско-украинская война беженцы
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Источник Sport24.ru
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