Стала известна финальная заявка сборной Хорватии на ЧМ-2022
Златко Далич сделал свой выбор
Тренерский штаб сборной Хорватии во главе со Златко Даличем представил заявку национальной команды на чемпионат мира – 2022, который состоится в Катаре.
Голкиперы: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Иво Грбич.
Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Мартин Эрлич, Йосип Шутало.
Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Кристиян Якич, Лука Сучич.
Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Мислав Оршич, Анте Будимир, Марко Ливая.
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