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Чемпионат мира
09 ноября 2022, 12:41 | Обновлено 09 ноября 2022, 13:43
383
0

Стала известна финальная заявка сборной Хорватии на ЧМ-2022

Златко Далич сделал свой выбор

09 ноября 2022, 12:41 | Обновлено 09 ноября 2022, 13:43
383
0
Стала известна финальная заявка сборной Хорватии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Тренерский штаб сборной Хорватии во главе со Златко Даличем представил заявку национальной команды на чемпионат мира – 2022, который состоится в Катаре.

Голкиперы: Доминик Ливакович, Ивица Ивушич, Иво Грбич.

Защитники: Домагой Вида, Деян Ловрен, Борна Баришич, Йосип Юранович, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Йосип Станишич, Мартин Эрлич, Йосип Шутало.

Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Никола Влашич, Ловро Майер, Кристиян Якич, Лука Сучич.

Нападающие: Иван Перишич, Андрей Крамарич, Бруно Петкович, Мислав Оршич, Анте Будимир, Марко Ливая.

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Источник Sport.ua
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