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09 ноября 2022, 11:55 |
179
1

Дмитрий КУБРЯК: «Мариуполь бомбило все, что было у россиян»

Украинский арбитр рассказал об обороне города-героя

09 ноября 2022, 11:55 |
179
1
Дмитрий КУБРЯК: «Мариуполь бомбило все, что было у россиян»
УАФ. Дмитрий Кубряк

Арбитр УАФ и нейрохирург Дмитрий Кубряк, который в сентябре был освобожден из российского плена, рассказал об обороне Мариуполя.

«До последнего я не понимал масштабов того, что увижу в Мариуполе. Вертолет приземлился в мариупольском порту, и это был безумный контраст с мирным Днепром. Сразу услышали звуки взрывов, выгрузили оружие и бойцов, загрузили раненых, которых подвезли к месту посадки. это было 10 минут, и все это время по Мариуполю работало все, что было у россиян, и просто артиллерия, и корабельная артиллерия, и минометы, и гранатометы, и авиация, и все что угодно. К сожалению, вечером узнали, что один из вертолетов с ранеными назад не долетел.

Мы некоторое время находились в бункере в порту. Дальше нас на моторной лодке отвезли через устье в «Азовсталь». Мы могли погибнуть в полной темноте каждый миг, а вот сейчас это воспринимается как какой-то фильм. Но хочу сделать такой акцент – мы прибыли как подкрепление, а находившиеся там все время ребята и девушки все достойные звания Героя Украины. Отсутствие сна, отсутствие отдыха были для них обычными вещами. И что меня поражало – никто даже не поднимал вопрос, что устал. Это просто невероятное самопожертвование. Относительно медиков – Мариуполь стал пределом их работы на самом высоком уровне», – рассказал Кубряк.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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