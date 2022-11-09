Известен состав сборной Украины на престижный турнир в Саудавской Аравии

Женская сборная Украины по пляжному футболу назвала состав на престижный турнир в Саудовской Аравии – Neom Beach Soccer Cup 2022.

С 9 по 12 ноября подопечные Юрия Клименко будут участвовать в представительских соревнованиях в Саудовской Аравии – Neom Beach Soccer Cup 2022. Кроме украинской команды (5-е место мирового рейтинга), на них выступят сборные Англии (2), Бразилии (4) и Нидерландов (16). Турнир пройдет по круговой системе, затем состоится финал.

К сожалению, большинство девушек из основного состава по разным причинам отправиться на этот турнир не смогли, поэтому команда уехала в неполном составе и с двумя новыми игроками.

Состав женской сборной Украины по пляжному футболу:



Вратарь: Анастасия Терех.

Полевые игроки: Ирина Дубицкая, Мария Тихонова, Мирослава Выпасняк, Марьяна Крамна, Оксана Холод, Анастасия Калягина.

Также по семейным обстоятельствам не смог поехать с командой главный тренер Юрий Клименко, поэтому на этом турнире исполнять обязанности наставника будет капитан сборной Юлия Дехтяр, которая сейчас восстанавливается после травмы локтевого сустава.

«Задача на этот турнир — приобрести игровой опыт с топовыми мировыми командами и пересмотреть новых девушек, которые являются претендентками на попадание в основной состав сборной в следующем сезоне», — сказал Юрий Клименко.

Календарь Neom Beach Soccer Cup 2022



09.11. 14:45. Украина - Бразилия

09.11. 17:30. Нидерланды - Англия

10.11. 14:45. Бразилия - Нидерланды

10.11. 17:30. Англия - Украина

11.11. 14:45. Украина — Нидерланды

11.11. 17:30. Англия - Бразилия

12.11. 18:45. Финал

Время начала матчей – киевское.