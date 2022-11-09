Бензема может пропустить старт чемпионата мира 2022
Французский форвард рискует не успеть восстановиться после травмы
Обладатель «Золотого мяча», нападающий «Реала» Карим Бензема рискует не восстановиться к старту чемпионата мира 2022.
По данным источника, 34-летний футболист не сыграет в предстоящем поединке «королевского» клуба против «Кадиса» из-за травмы.
Во Франции не верят, что Бензема успеет восстановиться к первому матчу «трёхцветных» на Мундиале. Франция проведет стартовую встречу групповой стадии с Австралией 22 ноября.
В текущем сезоне Ла Лиги опытный нападающий сыграл семь поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.
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