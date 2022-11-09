Бензема может пропустить старт чемпионата мира 2022

Обладатель «Золотого мяча», нападающий «Реала» Карим Бензема рискует не восстановиться к старту чемпионата мира 2022.

По данным источника, 34-летний футболист не сыграет в предстоящем поединке «королевского» клуба против «Кадиса» из-за травмы.

Во Франции не верят, что Бензема успеет восстановиться к первому матчу «трёхцветных» на Мундиале. Франция проведет стартовую встречу групповой стадии с Австралией 22 ноября.

В текущем сезоне Ла Лиги опытный нападающий сыграл семь поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.