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Испания
09 ноября 2022, 10:40 | Обновлено 09 ноября 2022, 10:53
226
0

Бензема может пропустить старт чемпионата мира 2022

Французский форвард рискует не успеть восстановиться после травмы

09 ноября 2022, 10:40 | Обновлено 09 ноября 2022, 10:53
226
0
Бензема может пропустить старт чемпионата мира 2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Обладатель «Золотого мяча», нападающий «Реала» Карим Бензема рискует не восстановиться к старту чемпионата мира 2022.

По данным источника, 34-летний футболист не сыграет в предстоящем поединке «королевского» клуба против «Кадиса» из-за травмы.

Во Франции не верят, что Бензема успеет восстановиться к первому матчу «трёхцветных» на Мундиале. Франция проведет стартовую встречу групповой стадии с Австралией 22 ноября.

В текущем сезоне Ла Лиги опытный нападающий сыграл семь поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Источник L'Equipe
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