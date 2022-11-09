Стало известно, когда Месси вернется в общую группу ПСЖ

Стала известна дата возвращение аргентинского форварда ПСЖ Лионеля Месси в общую группу команды.

Месси вместе с Преснелем Кимпембе смогут начать тренировки после травм с 10 ноября.

Оба игрока получили травму ахиллова сухожилиея и пропускали матч с «Лорьяном» (2:1). Ожидается, что футболисты будут готовы к матчу Лиги 1 с «Осером» (13 ноября).