Вингер Депортиво объявил о завершении карьеры
Ибаи Гомес повесил бутсы на гвоздь
Испанский футбольный клуб «Депортиво» объявил о прекращении сотрудничества с 32-летним вингером Ибаи Гомесом. Также сообщается, что испанец решил завершить карьеру профессионального футболиста.
Гомес перешел в «Депортиво» в июле 2022 года, до этого отыграв несколько месяцев в иранском клубе «Фуладе». В текущем сезоне вингер провел 7 матчей за «Депортиво». Ранее по ходу своей карьеры он также выступал за «Сантутчу», «Сестао Ривер», «Атлетик» Бильбао и «Алавес».
Отметим, что в составе «Атлетика» из Бильбао Ибаи Гомес стал обладателем Суперкубка Испании в 2021 году.
Por complicado que sea, mi cabeza y mi corazón me piden que es momento de contaros algo… pic.twitter.com/0Rqb78NunT— IBAI GÓMEZ (@ibaigomez) November 8, 2022
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