Вингер Депортиво объявил о завершении карьеры

Испанский футбольный клуб «Депортиво» объявил о прекращении сотрудничества с 32-летним вингером Ибаи Гомесом. Также сообщается, что испанец решил завершить карьеру профессионального футболиста.

Гомес перешел в «Депортиво» в июле 2022 года, до этого отыграв несколько месяцев в иранском клубе «Фуладе». В текущем сезоне вингер провел 7 матчей за «Депортиво». Ранее по ходу своей карьеры он также выступал за «Сантутчу», «Сестао Ривер», «Атлетик» Бильбао и «Алавес».

Отметим, что в составе «Атлетика» из Бильбао Ибаи Гомес стал обладателем Суперкубка Испании в 2021 году.