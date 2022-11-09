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Испания
09 ноября 2022, 10:40 |
254
0

Вингер Депортиво объявил о завершении карьеры

Ибаи Гомес повесил бутсы на гвоздь

09 ноября 2022, 10:40 |
254
0
Вингер Депортиво объявил о завершении карьеры
Instagram. Ибаи Гомес

Испанский футбольный клуб «Депортиво» объявил о прекращении сотрудничества с 32-летним вингером Ибаи Гомесом. Также сообщается, что испанец решил завершить карьеру профессионального футболиста.

Гомес перешел в «Депортиво» в июле 2022 года, до этого отыграв несколько месяцев в иранском клубе «Фуладе». В текущем сезоне вингер провел 7 матчей за «Депортиво». Ранее по ходу своей карьеры он также выступал за «Сантутчу», «Сестао Ривер», «Атлетик» Бильбао и «Алавес».

Отметим, что в составе «Атлетика» из Бильбао Ибаи Гомес стал обладателем Суперкубка Испании в 2021 году.

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Ибаи Гомес Депортиво Ла-Корунья завершение карьеры
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