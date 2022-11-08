Чемпионат Украины08 ноября 2022, 23:14 | Обновлено 08 ноября 2022, 23:15
293
0
Без Шведа и Зубкова. Выбор Йовичевича на матч Шахтера в УПЛ
Команда преследует лидера
08 ноября 2022, 23:14 | Обновлено 08 ноября 2022, 23:15
293
0
В среду во Львове состоится матч очередного тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Вересом».
Наставник Игор Йовичевич взял на игру 23 футболиста.
Вне заявки все еще остаются ведущие хавбеки Марьян Швед и Александр Зубков, которые восстанавливаются после травм.
«Шахтер» в таблице занимает второе место и пытается догнать «Днепр-1», у которого на 5 пунктов больше.
«Верес» занимает пятую позицию.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 08 ноября 2022, 05:57 7
Француженка стала лучшей из лучших
Футбол | 08 ноября 2022, 22:11 0
Опытный тренер был доволен работой грузинского хавбека
Бокс | 08.11.2022, 20:28
Футбол | 08.11.2022, 15:02
Футбол | 08.11.2022, 06:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.11.2022, 14:30
08.11.2022, 16:20 5
07.11.2022, 11:13 8
07.11.2022, 16:18 12
07.11.2022, 22:09 6
07.11.2022, 15:11 2
07.11.2022, 09:26 6
07.11.2022, 13:58 13