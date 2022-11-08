Без Шведа и Зубкова. Выбор Йовичевича на матч Шахтера в УПЛ

В среду во Львове состоится матч очередного тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Вересом».

Наставник Игор Йовичевич взял на игру 23 футболиста.

Вне заявки все еще остаются ведущие хавбеки Марьян Швед и Александр Зубков, которые восстанавливаются после травм.

«Шахтер» в таблице занимает второе место и пытается догнать «Днепр-1», у которого на 5 пунктов больше.

«Верес» занимает пятую позицию.