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Чемпионат Украины
08 ноября 2022, 23:14 | Обновлено 08 ноября 2022, 23:15
293
0

Без Шведа и Зубкова. Выбор Йовичевича на матч Шахтера в УПЛ

Команда преследует лидера

08 ноября 2022, 23:14 | Обновлено 08 ноября 2022, 23:15
293
0
Без Шведа и Зубкова. Выбор Йовичевича на матч Шахтера в УПЛ
ФК Шахтер

В среду во Львове состоится матч очередного тура чемпионата Украины между «Шахтером» и «Вересом».

Наставник Игор Йовичевич взял на игру 23 футболиста.

Вне заявки все еще остаются ведущие хавбеки Марьян Швед и Александр Зубков, которые восстанавливаются после травм.

«Шахтер» в таблице занимает второе место и пытается догнать «Днепр-1», у которого на 5 пунктов больше.

«Верес» занимает пятую позицию.

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Источник Sport.ua
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