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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Цитаишвили — золотой парень, золотейший просто»
Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 22:11 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:14
877
0

Юрий МАКСИМОВ: «Цитаишвили — золотой парень, золотейший просто»

Опытный тренер был доволен работой грузинского хавбека

08 ноября 2022, 22:11 | Обновлено 08 ноября 2022, 22:14
877
0
Юрий МАКСИМОВ: «Цитаишвили — золотой парень, золотейший просто»
ФК Ворскла

Экс-тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о том, что был впечатлен настроем полузащитника Георгия Цитаишвили, которого клуб арендовал у «Динамо».

«Цитаишвили - золотой человек, золотейший просто. Я ему говорил: «Гио, сейчас матч, в состав не попадаешь, не обижайся, хорошо?».

«Ты вообще Пеле на поле, в штрафной чужой там, но вот есть проблема - в отборе не участвуешь. Он отвечает: «Тренер, как скажешь, вы принимаете решение».

«Обидно, что у нас он быстро получил травму, не удалось все сделать», — сказал Максимов.

Цитаишвили все еще принадлежит «Динамо», однако после полномасштабного вторжения россии отправился выступать в Польшу.

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Источник ТаТоТаке
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