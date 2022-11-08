Юрий МАКСИМОВ: «Цитаишвили — золотой парень, золотейший просто»
Опытный тренер был доволен работой грузинского хавбека
Экс-тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал о том, что был впечатлен настроем полузащитника Георгия Цитаишвили, которого клуб арендовал у «Динамо».
«Цитаишвили - золотой человек, золотейший просто. Я ему говорил: «Гио, сейчас матч, в состав не попадаешь, не обижайся, хорошо?».
«Ты вообще Пеле на поле, в штрафной чужой там, но вот есть проблема - в отборе не участвуешь. Он отвечает: «Тренер, как скажешь, вы принимаете решение».
«Обидно, что у нас он быстро получил травму, не удалось все сделать», — сказал Максимов.
Цитаишвили все еще принадлежит «Динамо», однако после полномасштабного вторжения россии отправился выступать в Польшу.
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