Зепп БЛАТТЕР: «Отдать ЧМ-2022 Катару — моя ошибка и ответственность»

Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер признал, что допустил ошибку, когда в 2010 году во время своей каденции способствовал тому, что ЧМ-2022 достался Катару, а не США.

«Катар — плохой выбор, моя ответственность и ошибка. В целом, это слишком маленькая страна, чтобы самостоятельно проводить такие крупные турниры».

«Благодаря Мишелю Платини и четырем голосам его команды УЕФА, турнир достался Катару, а не США».

«В свое время я был прав, когда говорил, что футбол и ЧМ слишком велики для Катара», — сказал Блаттер.

Турнир стартует 20 ноября.