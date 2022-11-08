Зепп БЛАТТЕР: «Отдать ЧМ-2022 Катару — моя ошибка и ответственность»
Бывший президент ФИФА согласен, что допустил ошибку
Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер признал, что допустил ошибку, когда в 2010 году во время своей каденции способствовал тому, что ЧМ-2022 достался Катару, а не США.
«Катар — плохой выбор, моя ответственность и ошибка. В целом, это слишком маленькая страна, чтобы самостоятельно проводить такие крупные турниры».
«Благодаря Мишелю Платини и четырем голосам его команды УЕФА, турнир достался Катару, а не США».
«В свое время я был прав, когда говорил, что футбол и ЧМ слишком велики для Катара», — сказал Блаттер.
Турнир стартует 20 ноября.
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