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  4. Зепп БЛАТТЕР: «Отдать ЧМ-2022 Катару — моя ошибка и ответственность»
Чемпионат мира
08 ноября 2022, 20:50 |
2662
5

Зепп БЛАТТЕР: «Отдать ЧМ-2022 Катару — моя ошибка и ответственность»

Бывший президент ФИФА согласен, что допустил ошибку

08 ноября 2022, 20:50 |
2662
5
Зепп БЛАТТЕР: «Отдать ЧМ-2022 Катару — моя ошибка и ответственность»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер признал, что допустил ошибку, когда в 2010 году во время своей каденции способствовал тому, что ЧМ-2022 достался Катару, а не США.

«Катар — плохой выбор, моя ответственность и ошибка. В целом, это слишком маленькая страна, чтобы самостоятельно проводить такие крупные турниры».

«Благодаря Мишелю Платини и четырем голосам его команды УЕФА, турнир достался Катару, а не США».

«В свое время я был прав, когда говорил, что футбол и ЧМ слишком велики для Катара», — сказал Блаттер.

Турнир стартует 20 ноября.

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Источник BBC
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Juzik
Он забыл добавить сколько ему еще денег за это занесли...
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+10
Am
Ще й знущається, потвора, воно б і північній кореї віддало б якби у неї франкліни були
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+5
1301419826649275#facebook
Цинік і не кається, а навпаки задоволений.
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+3
Gargantua
продешевил ((
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+2
Віталій Ткачук
Хоче "стрілки перевести" на Платіні, хоча бабло від шейхів сам взяв, а потім поділився.
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+1
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