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  4. Тренер Руха U-19: «Хотелось сыграть против Ювентуса или Интера»
Молодежные турниры
08 ноября 2022, 19:50 |
492
0

Тренер Руха U-19: «Хотелось сыграть против Ювентуса или Интера»

Виталий Пономарев оценил жеребьевку Юношеской Лиги УЕФА

08 ноября 2022, 19:50 |
492
0
Тренер Руха U-19: «Хотелось сыграть против Ювентуса или Интера»
ФК Рух

Тренер «Руха» U-19 Виталий Пономарев рассказал о том, что он и игроки команды довольны тем, что в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА им выпало сыграть против «Интера».

– На этом этапе турнира все команды хорошие. Слабых здесь нет. Мы рады, что нам выпал один из самых титулованных клубов Италии и Европы в целом. Потому будет интересно проверить свои силы на уровне такой команды.

После победы над «Галатасараем», когда узнали возможных соперников, почему-то хотелось, чтобы нашим соперником стал какой-нибудь из итальянских клубов – «Ювентус» или «Интер». Хотя мы не знаем этих команд, их еще не видели, соответственно, не делали никакого анализа, сейчас только начнем этим заниматься, готовиться к этому матчу. Честно говоря, хотелось какую-нибудь титулованную команду в соперники.

Думаю, что ребята довольны, что выпал «Интер».

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Источник ФК Рух Львов
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