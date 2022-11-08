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Чемпионат мира
08 ноября 2022, 19:05 | Обновлено 08 ноября 2022, 19:16
275
1

FIFA 23 предсказан победитель ЧМ-2022

В футбольном симуляторе разыгран свой мундиаль

08 ноября 2022, 19:05 | Обновлено 08 ноября 2022, 19:16
275
1
FIFA 23 предсказан победитель ЧМ-2022
FIFA

В EA Sports завершаются приготовления к проведению чемпионата мира 2022 года в FIFA 23. В рамках пробы сил компания провела собственный ЧМ-2022 и выяснила вероятного будущего чемпиона мира.

По итогам борьбы в группах ожидаемо первые места в квартетах заняли Бразилия, Аргентина, Франция и Германия. Они сравнительно легко справились со всеми соперниками. Едва не шокировала команда Англии. Она была близка к фиаско, но все же вышла в плей-офф.

В результате в финальном матче отношения выяснили сборные Бразилии и Аргентины. Победу в поединке одержала сборная Лионеля Скалони. Победный и единственный гол в поединке забил Лионель Месси. Замкнула призовую тройку команда Франции.

Чемпионат мира 2022 года стартует в Катаре 20 ноября. Одноименный ивент в FIFA 23 возьмет старт 9 ноября.

Ранее стало известно, что в FIFA 23 будет доступна женская Лига Чемпионов УЕФА.

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Источник Sport.ua
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