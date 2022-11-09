СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 ноября

В среду, 9 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.

ФУТБОЛ

15:00 Верес – Шахтер

9.70 – 5.10 – 1.33

21:45 Арсенал – Брайтон

1.72 – 4.10 – 5.00

21:45 Интер – Болонья

1.32 – 5.95 – 9.90

21:45 Ноттингем Форест – Тоттенхэм

3.70 – 3.76 – 2.04

22:00 Манчестер Сити – Челси

1.47 – 4.96 – 6.90

22:00 Ливерпуль – Дерби Каунти

1.23 – 7.10 – 12.00

22:30 Мальорка – Атлетико

3.80 – 3.34 – 2.15

БАСКЕТБОЛ

21:30 Олимпия Милан – Виртус Болонья

1.49 – 2.84

ГАНДБОЛ

21:30 Германия (Ж) – Испания (Ж)

1.63 – 8.20 – 2.98

21:30 Франция (Ж) – Нидерланды (Ж)

1.54 – 8.80 – 3.24