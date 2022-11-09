Англия09 ноября 2022, 07:40 | Обновлено 09 ноября 2022, 08:27
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 ноября
Важные события во всех видах спорта
09 ноября 2022, 07:40 | Обновлено 09 ноября 2022, 08:27
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В среду, 9 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FanSport.
ФУТБОЛ
15:00 Верес – Шахтер
21:45 Арсенал – Брайтон
21:45 Интер – Болонья
21:45 Ноттингем Форест – Тоттенхэм
22:00 Манчестер Сити – Челси
22:00 Ливерпуль – Дерби Каунти
22:30 Мальорка – Атлетико
БАСКЕТБОЛ
21:30 Олимпия Милан – Виртус Болонья
ГАНДБОЛ
21:30 Германия (Ж) – Испания (Ж)
21:30 Франция (Ж) – Нидерланды (Ж)
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