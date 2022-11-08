Камерун – Марокко. Это’О прогнозирует чисто африканский финал ЧМ-2022
Очень смелый прогноз от легендарного форварда
Легендарный форвард, а ныне Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О, отвечая на вопрос о том, какие команды выйдут в финал предстоящего ЧМ-2022, назвал Камерун и Марокко, и отдал победу своей команде.
«У африканских сборных всегда был потенциал для победы, но пока нам не удавалось показать себя с лучшей стороны. Команды годами становились все более опытными, поэтому думаю, что мы готовы не только участвовать, но и выигрывать», — сказал Это’О.
На групповом этапе Камерун сыграет с Бразилией, Сербией и Швейцарией. Отметим, что африканские сборные никогда в истории не добирались до полуфиналов чемпионата мира.
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