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  4. Камерун – Марокко. Это’О прогнозирует чисто африканский финал ЧМ-2022
Чемпионат мира
08 ноября 2022, 19:08 |
135
0

Камерун – Марокко. Это’О прогнозирует чисто африканский финал ЧМ-2022

Очень смелый прогноз от легендарного форварда

08 ноября 2022, 19:08 |
135
0
Камерун – Марокко. Это’О прогнозирует чисто африканский финал ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Это'О

Легендарный форвард, а ныне Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О, отвечая на вопрос о том, какие команды выйдут в финал предстоящего ЧМ-2022, назвал Камерун и Марокко, и отдал победу своей команде.

«У африканских сборных всегда был потенциал для победы, но пока нам не удавалось показать себя с лучшей стороны. Команды годами становились все более опытными, поэтому думаю, что мы готовы не только участвовать, но и выигрывать», — сказал Это’О.

На групповом этапе Камерун сыграет с Бразилией, Сербией и Швейцарией. Отметим, что африканские сборные никогда в истории не добирались до полуфиналов чемпионата мира.

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Источник madeindogues.ouest-france.fr
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