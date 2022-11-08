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Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 18:36 | Обновлено 08 ноября 2022, 18:48
164
1

Стартовало голосование за лучшего игрока и тренера УПЛ в октябре

За победу поборются 10 номинантов

08 ноября 2022, 18:36 | Обновлено 08 ноября 2022, 18:48
164
1
Стартовало голосование за лучшего игрока и тренера УПЛ в октябре
УПЛ

Украинская Премьер-лига по традиции по результатам прошедшего месяца начала процедуру голосования по определению лучшего игрока и тренера национального чемпионата.

На первом этапе в УПЛ были опрошены топовые спортивные сайты Украины, включая Sport.ua, каждый из которых назвал пять претендентов в двух номинациях. После подсчета голосов были вывели пятерки лучших футболистов и тренеров Лиги октября сезона-2022/2023.

По результатам опроса спортивных сайтов, в голосовании за лучшего футболиста октября 2022 года примут участие: Артем Довбик («Днепр-1»), Михаил Мудрик («Шахтер»), Андрей Цуриков («Александрия»), Максим Прядун («Металлист»), Виталий Буяльский («Динамо»).

В голосовании за лучшего наставника принимают участие: Александр Кучер («Днепр-1»), Игорь Йовичевич («Шахтер»), Патрик ван Леувен («Заря»), Юрий Гура («Александрия») и Ярослав Вишняк («Колос»).

Голосование проводится на официальном сайте украинской Премьер-лиги. Завершится оно 14 ноября, в 13:00 по Киеву.

Голосование на лучшего тренера октября здесь.

Голосование на лучшего игрока октября здесь.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Патрик ван Леувен Александр Кучер Юрий Гура Ярослав Вишняк Игор Йовичевич Артем Довбик Максим Прядун Михаил Мудрик Виталий Буяльский Андрей Цуриков
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Источник УПЛ
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KIPR ALECS
при обычном голосовании ...дай адрес электронный, номер телефона...а мы потом продадаим твои данные...идите  в оркостан
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