Стартовало голосование за лучшего игрока и тренера УПЛ в октябре
За победу поборются 10 номинантов
Украинская Премьер-лига по традиции по результатам прошедшего месяца начала процедуру голосования по определению лучшего игрока и тренера национального чемпионата.
На первом этапе в УПЛ были опрошены топовые спортивные сайты Украины, включая Sport.ua, каждый из которых назвал пять претендентов в двух номинациях. После подсчета голосов были вывели пятерки лучших футболистов и тренеров Лиги октября сезона-2022/2023.
По результатам опроса спортивных сайтов, в голосовании за лучшего футболиста октября 2022 года примут участие: Артем Довбик («Днепр-1»), Михаил Мудрик («Шахтер»), Андрей Цуриков («Александрия»), Максим Прядун («Металлист»), Виталий Буяльский («Динамо»).
В голосовании за лучшего наставника принимают участие: Александр Кучер («Днепр-1»), Игорь Йовичевич («Шахтер»), Патрик ван Леувен («Заря»), Юрий Гура («Александрия») и Ярослав Вишняк («Колос»).
Голосование проводится на официальном сайте украинской Премьер-лиги. Завершится оно 14 ноября, в 13:00 по Киеву.
Голосование на лучшего тренера октября здесь.
Голосование на лучшего игрока октября здесь.
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