Источник: матч Днепр-1 – Шахтер состоится в Ужгороде

В 14-м туре УПЛ «Днепр-1» должен принять «Шахтер», базовая дата матча – 19 ноября. Клубы вели переговоры о возможном проведении матча в словацком городе Кошице, где «Днепр-1» базируется и проводит домашние матчи в еврокубках.

Однако, то информации ТаТоТаке, матч состоится в Ужгороде. Проведение поединка в Кошице стало невозможным из-за того, что на местном стадионе в это время будут перестилать газон.

При этом в «Днепре-1» рассчитывают на то, что все легионеры команды поедут в Ужгород на матч. Исключением станет только Доминго Бланко, у которого травма.