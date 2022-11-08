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  4. Источник: матч Днепр-1 – Шахтер состоится в Ужгороде
Украина. Премьер лига
08 ноября 2022, 18:03 |
1037
1

Источник: матч Днепр-1 – Шахтер состоится в Ужгороде

Проведение матча в Кошице невозможно

08 ноября 2022, 18:03 |
1037
1
Источник: матч Днепр-1 – Шахтер состоится в Ужгороде
ФК Шахтер

В 14-м туре УПЛ «Днепр-1» должен принять «Шахтер», базовая дата матча – 19 ноября. Клубы вели переговоры о возможном проведении матча в словацком городе Кошице, где «Днепр-1» базируется и проводит домашние матчи в еврокубках.

Однако, то информации ТаТоТаке, матч состоится в Ужгороде. Проведение поединка в Кошице стало невозможным из-за того, что на местном стадионе в это время будут перестилать газон.

При этом в «Днепре-1» рассчитывают на то, что все легионеры команды поедут в Ужгород на матч. Исключением станет только Доминго Бланко, у которого травма.

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Источник ТаТоТаке
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Лучше бы играли в Минае.  Там хоть кто то бы мог посмотреть через забор.
 Но tо ТаТоТаке.
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