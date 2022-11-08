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Испания
08 ноября 2022, 15:47 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:03
101
0

ВИДЕО. Милан хочет Траоре, Реал много пропускает, ставим на Барселону

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

08 ноября 2022, 15:47 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:03
101
0
ВИДЕО. Милан хочет Траоре, Реал много пропускает, ставим на Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Милану интересен нападающий Шахтера
2. Реал повторил худшую пропускную серию за 9 лет
3. Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
4. Прогноз на матч Осасуна – Барселона

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Источник Sport.ua
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