Испания08 ноября 2022, 15:47 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:03
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ВИДЕО. Милан хочет Траоре, Реал много пропускает, ставим на Барселону
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
08 ноября 2022, 15:47 | Обновлено 08 ноября 2022, 16:03
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1. Милану интересен нападающий Шахтера
2. Реал повторил худшую пропускную серию за 9 лет
3. Каролин Гарсия – победительница Итогового турнира WTA
4. Прогноз на матч Осасуна – Барселона
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