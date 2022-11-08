Блаттер рассказал, как Саркози обеспечил Катару ЧМ-2022

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что в 2010 году получить право проведения ЧМ-2022 по футболу Катару помог Николя Саркози, который тогда был президентом Франции. Саркози обещал, что Катар получит ЧМ-2022, если эмир Катара купит «ПСЖ». А катарский телеканал заплатил ФИФА 100 миллионов долларов за «правильный» выбор хозяина турнира.

Свою версию тех событий описал экс-президент ФИФА Зепп Блаттер:

«За неделю до Конгресса ФИФА в 2010 году Платини позвонил мне и сказал, что наш план не сработает. Его пригласили во дворец президента Саркози, который только перед этим обедал с наследным принцем Катара.

Саркози сказал Платини: «Подумайте, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет присуждаться право проведения чемпионата мира».

«Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» Тогда я сказал ему [Платини], что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии нет президента.

И все получилось именно так: благодаря четырем голосам Платини ЧМ достался Катару, а не США. Это правда.

Конечно, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у французов истребители за 14,6 млрд долларов».